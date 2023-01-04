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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 января 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 января 2023 года

Энергетический прогноз на пятое января две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1180 = В момент любой неприятности со стороны других людей нужно устремляться к чувству Любви =Время и магнетизм - основа всей Жизни: именно в их взаимном сочетании возможно построение определённых видов Материи =Время механики и материализма уходит; человек приближается к Эре Сознания, которая главенствует во Вселенной =Всегда существует достаточно Света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет =Все мы друг другу попутчики.

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