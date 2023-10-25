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«Высокоточные комплексы» Ростеха изготовили для ВДВ снайперские винтовки МЦ-566

«Высокоточные комплексы» Ростеха изготовили для ВДВ снайперские винтовки МЦ-566

Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия выпустило и передаст спецназу Воздушно-десантных войск партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566 с интеллектуальными прицельными комплексами.

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