«Высокоточные комплексы» Ростеха изготовили для ВДВ снайперские винтовки МЦ-566

Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия выпустило и передаст спецназу Воздушно-десантных войск партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566 с интеллектуальными прицельными комплексами.
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