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Киссинджер предложил решение для прекращения конфликта на Украине

Киссинджер предложил решение для прекращения конфликта на Украине

Нейтральный статус Украины может стать решением конфликтной ситуации в регионе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей новой книге «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии», 8 января пишет американский журнал Foreign Affairs.

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