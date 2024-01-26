В Управлении миграции Ростовской области разгорается масштабный скандал Осужденный главарь банды и организатор канала незаконной миграции в Ростовской области сдал всех своих партнёров в мундирах с погонами.
Побежали с тонущего корабля?
Комментарии
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Лидия Курзаева
Он сейчас с проводницей и котом разбирается.
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18 час.
Лидия Курзаева
Всё руководство Управления по вопросам миграции регионального главка в полном составе за организацию незаконной миграции отправить по этапу.
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17 час.
Тамара Елисеева
Опять Ростов? Какое-то проклятие на Россию.
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15 час.
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