Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 000 подписчиков

Побежали с тонущего корабля?

Побежали с тонущего корабля?

 В Управлении миграции Ростовской области разгорается масштабный скандал Осужденный главарь банды и организатор канала незаконной миграции в Ростовской области сдал всех своих партнёров в мундирах с погонами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия Курзаева
Он сейчас  с проводницей и котом  разбирается.
Ответить
18 час.
Лидия Курзаева
Всё руководство Управления по вопросам миграции регионального главка в полном составе за организацию незаконной миграции отправить по этапу.
Ответить
17 час.
Тамара Елисеева
Опять Ростов? Какое-то проклятие на Россию.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх