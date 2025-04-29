Пожилым россиянам озвучили законные способы вдвое увеличить пенсию Ирэн ОрлонскаяОтсрочка выхода на пенсию и участие в программах долгосрочных накоплений могут существенно повысить размер ежемесячных пенсионных выплат.
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