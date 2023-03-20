В Петербурге утвердили выплаты добровольцам за ранение в зоне СВО

Льготная выплата будет единовременной, но ее сумма не оглашается. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил льготные выплаты для добровольцев-горожан за ранение, полученное в зоне проведения спецоперации, сообщили в пресс-службе Смольного.