Россия требует новые регионы Как ответили на «американские компромиссы» Как сообщило агентство Bloomberg, на недавней встрече в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф пытался убедить Владимира Путина в необходимости прекращения огня по текущей линии фронта, обещая также ослабление … .
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