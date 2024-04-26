"Все под атомом ходим": что писали в тульских газетах о чернобыльской катастрофе

Первые месяцы после катастрофы на Чернобыльской АЭС были непростыми – госпитализация пострадавших, эвакуация людей, сборы материальной помощи тем, кого катастрофа коснулась непосредственно, и, конечно, стремление отразить летевшие в СССР обвинения из-за рубежа.
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