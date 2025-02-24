Daily Mail: более 80 британцев умерли после приема «Оземпика»

Порядка 80 жителей Великобритании скончались в результате приема препаратов «Оземпик» и «Мунджаро». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).
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