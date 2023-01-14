Военное обозрение

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Надо к ним ЧВК "Вагнер" - пусть оттуда начинают на встречу пробивать коридор!...)))Глава Приднестров...
  • tsan tsan
    Да, ничего от украинских разведжчиков не скроешь. И как только они догадались, что российские войска собираются Донба...Украинская развед...
  • ИГОРЬ честнодумов
    Козлы, вы там все.Украинская развед...

Появились новые перспективы российско-иранских энергетических сделок на 2,8 триллиона рублей

Появились новые перспективы российско-иранских энергетических сделок на 2,8 триллиона рублей

Российско-иранская энергетическая сделка была подписана руководителями обеих компаний в тот же день, когда президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран для встречи на высшем уровне со своими иранскими и турецкими коллегами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх