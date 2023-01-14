Появились новые перспективы российско-иранских энергетических сделок на 2,8 триллиона рублей

Российско-иранская энергетическая сделка была подписана руководителями обеих компаний в тот же день, когда президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран для встречи на высшем уровне со своими иранскими и турецкими коллегами.
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