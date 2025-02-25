Российская певица Алсу описала мужчину своей мечты. Архивным кадром делится Telegram-канал Super.ru. «Фоторобот» идеального бойфренда, составленный артисткой много лет назад, включает в себя волосы и губы актера Мэтта Леблана, глаза и брови артиста Николаса Кейджа.