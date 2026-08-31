💥МБУ ДО "Центр молодежи" объявляет набор детей на новый 2026/2027 учебный год. Мы ждем вас в наших клубах и студиях! 🎸Музыкальная студия «НЕФОРМАТ» ✂Студия кройки и шитья «СТИЛЬ» 👨‍💻Робототехника ♟Шахматный клуб «77 ПЕШЕК» ❤Волонтерский клуб «ДОБРОВОЛЕЦ» 🇷🇺Военно-патриотический клуб «ШТУРМ» 🚶‍♂Пешеходный туризм ✈Клуб операторов БПЛА ОБУЧЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАТАМ ПФДО ❗Обучение БЕСПЛАТНОЕ! Справки и запись в кружки по тел.