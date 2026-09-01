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Царьград

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"Количество прилётов увеличилось почти до 1 200 в сутки": Мирошник – о последствиях атак ВСУ по мирным русским

"Количество прилётов увеличилось почти до 1 200 в сутки": Мирошник – о последствиях атак ВСУ по мирным русским

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о последствиях атак украинской армии по мирному населению России и гражданской инфраструктуре.

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