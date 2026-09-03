Двое воспитанников сбежали из детского сада в Санкт-Петербурге

Полчаса прогулки по Петербургу стали поводом для больших проверок прокуратуры и Следственного комитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Корабли без экипа...
- Против двоих подр...
- ЮВ «Небольшая цена»:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым