НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Де Брюйне о «Сити»: «В некоторых матчах мы были плохи. Иногда играли хорошо, но не забивали – с «Юве» могли выиграть. Нужно усердно трудиться и пытаться изменить ситуацию»

Сегодня «горожане» примут «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ. Матч пройдет в 19:30 по московскому времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх