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Экс-глава аппарата президента Грузии указал на организаторов протестов в Тбилиси

Экс-глава аппарата президента Грузии указал на организаторов протестов в Тбилиси

Действия протестующих скоординированы различными неправительственными организациями и оппозиционными силами, у которых есть возможность транслировать свои взгляды через ТВ, уверен экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе.

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