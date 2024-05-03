Экс-глава аппарата президента Грузии указал на организаторов протестов в Тбилиси

Действия протестующих скоординированы различными неправительственными организациями и оппозиционными силами, у которых есть возможность транслировать свои взгляды через ТВ, уверен экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе.
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