Трамп согласился, что ему никто не воздвигнет памятник после ухода

Президент США Дональд Трамп согласился со мнением, что после его ухода никто не будет ставить ему памятник.
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