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Газета.ру

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Трамп согласился, что ему никто не воздвигнет памятник после ухода

Трамп согласился, что ему никто не воздвигнет памятник после ухода

Президент США Дональд Трамп согласился со мнением, что после его ухода никто не будет ставить ему памятник.

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