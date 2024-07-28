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Олимпиада-2024. Китаец Юй Се взял золото в стрельбе с 10 м из пневматического пистолета, у Италии – серебро и бронза

Он одержал победу в стрельбе с 10 м из пневматического пистолета.  Олимпийские игры-2024 Париж, Франция 10 м, пневматический пистолет Финал  1.

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