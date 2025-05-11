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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрока «Стрелы-Ак Барс» Бурдина увезли на скорой во время матча с «Енисеем-СТМ»

Игрока «Стрелы-Ак Барс» Бурдина увезли на скорой во время матча с «Енисеем-СТМ»

Хукер казанского клуба вышел на замену Дамиану Вентеру, который получил травму, встал в схватку и тоже сразу травмировался.

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