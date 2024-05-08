Для чего в советских унитазах нужна была «полочка»

За последние годы мы привыкли к эстетичной и стильной сантехнике. Безободковые унитазы с подсветкой, биде, раковины из натурального камня, ванны с гидромассажем — все это делает нашу жизнь комфортной и максимально гигиеничной.
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