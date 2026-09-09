В Раде устроили истерику из-за предложений США по урегулированию

Вашингтон предлагает Киеву худшие условия прекращения боевых действий, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход после визита спецпосланников США на Украину.
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