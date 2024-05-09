Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что сегодня западные страны стараются оправдать нацизм и исказить историческую правду о Второй мировой войне.
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