Гитлер лучше "Альтернативы для Германии"

Мерц продолжает заниматься отбеливанием нацизма"Я не мог представить, что когда-либо произнесу это, но режим Адольфа Гитлера является для нас более положительным примером, если мы сравниваем его с программой партии "Альтернатива для Германии".
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С Мерцем все понятно, проболтался о своих предпочтениях и идеалах..Хотя, это было ясно давно. Дал хороший козырь в руки оппонентам.