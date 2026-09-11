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Гитлер лучше "Альтернативы для Германии"

Гитлер лучше "Альтернативы для Германии"

Мерц продолжает заниматься отбеливанием нацизма"Я не мог представить, что когда-либо произнесу это, но режим Адольфа Гитлера является для нас более положительным примером, если мы сравниваем его с программой партии "Альтернатива для Германии".

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