На северо-западе Челябинска маршрутка вылетела на тротуар

Маршрутка с пассажирами вылетела с дороги в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 23 декабря, в 09:30 около дома №44 по улице 40 лет Победы.
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