БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ

В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ

Глава ВТБ сделал самый жесткий прогноз по росту ставки ЦБ в 2024 году @ Валерий Шарифулин/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Ключевая ставка ЦБ вырастет еще на 2% до 21% в этом году, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

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