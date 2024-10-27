В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ

Глава ВТБ сделал самый жесткий прогноз по росту ставки ЦБ в 2024 году @ Валерий Шарифулин/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Ключевая ставка ЦБ вырастет еще на 2% до 21% в этом году, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
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