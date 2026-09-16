Вооружённые силы Украины атаковали школу в селе Великие Копани Херсонской области. Родион Мирошник, представитель МИД России, отметил разрушения, но жертв среди людей нет.
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