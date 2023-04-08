РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона. «Зенит» и «Спартак» сыграют 7 мая в 19:00

Фонбет Кубок России 19 апреля (среда) 16:30 «Акрон» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап) 19:00 ЦСКА – «Урал» (финал Пути РПЛ, 1-й матч) 19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап) 24-й тур 22 апреля (суббота) 14:00 «Химки» – «Торпедо» 16:30 «Факел» – «Оренбург» 19:00 «Зенит» – «Динамо» 23 апреля (воскресенье) 12:00 «Урал» – «Ростов» 14:00 «Пари НН» – «Крылья Советов» 16:30 «Ахмат» – «Сочи» 19:30 ЦСКА – «Локомотив» 24 апреля (понедельник) 19:00 «Спартак» – «Краснодар» 25-й тур 28 апреля (пятница) 20:00 «Динамо» – «Факел» 29 апреля (суббота) 14:00 «Крылья Советов» – «Зенит» 16:30 «Ахмат» – ЦСКА 19:00 «Краснодар» – «Урал» 19:00 «Спартак» – «Ростов» 30 апреля (воскресенье) 14:00 «Оренбург» – «Пари НН» 16:30 «Сочи» – «Торпедо» 19:00 «Локомотив» – «Химки» 26-й тур 6 мая (суббота) 14:00 «Химки» – «Динамо» 16:30 «Торпедо» – «Ахмат» 19:00 «Ростов» – «Факел» 7 мая (воскресенье) 14:00 «Пари НН» – «Урал» 16:30 ЦСКА – «Оренбург» 18:00 «Зенит» – «Спартак» 19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов» 8 мая (понедельник) 17:00 «Локомотив» – «Сочи» 27-й тур 13 мая (суббота) 12:00 «Урал» – «Оренбург» 14:00 «Химки» – «Спартак» 16:30 «Зенит» – «Краснодар» 19:00 ЦСКА – «Торпедо» 14 мая (воскресенье) 14:00 «Крылья Советов» – «Локомотив» 16:30 «Динамо» – «Ахмат» 19:00 «Сочи» – «Ростов» 19:00 «Факел» – «Пари НН» 28-й тур 20 мая (суббота) 14:00 «Локомотив» – «Факел» 16:30 «Торпедо» – «Динамо» 16:30 «Оренбург» – «Зенит» 19:00 «Ахмат» – «Химки» 21 мая (воскресенье) 14:00 «Крылья Советов» – «Урал» 16:30 «Спартак» – ЦСКА 19:00 «Краснодар» – «Ростов» 22 мая (понедельник) 19:00 «Пари НН» – «Сочи» 29-й тур 27 мая (суббота) 14:00 «Химки» – «Урал» 16:30 «Торпедо» – «Оренбург» 19:00 «Краснодар» – ЦСКА 19:00 «Сочи» – «Зенит» 28 мая (воскресенье) 14:00 «Спартак» – «Пари НН» 16:30 «Динамо» – «Локомотив» 16:30 «Факел» – «Крылья Советов» 19:00 «Ростов» – «Ахмат» 30-й тур 3 июня (суббота) 17:00 «Зенит» – «Факел» 17:00 «Крылья Советов» – «Спартак» 17:00 ЦСКА – «Ростов» 17:00 «Локомотив» – «Торпедо» 17:00 «Ахмат» – «Краснодар» 17:00 «Оренбург» – «Динамо» 17:00 «Пари НН» – «Химки» 17:00 «Урал» – «Сочи» Время начала матчей – московское.
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