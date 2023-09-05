"Мощь НАТО, с которой русские должны будут и мирится и ее уважать", - как авианосец из США неудачно "сигнал" России отправил
Несколько дней назад в иностранных СМИ широко обсуждалась тема похода авианосца США USS Gerald R к берегам Норвегии.
Комментарии
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Авианосец Дональд Кук им в урок не пошёл???
Авианосец "Дональд Кук"? Чё курим? Он всегда эсминцем был!
Хотелось бы уже хоть одним глазком взглянуть на официальные пиндосовские претензии и заявления нашего МО по этому поводу!
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