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"Мощь НАТО, с которой русские должны будут и мирится и ее уважать", - как авианосец из США неудачно "сигнал" России отправил

"Мощь НАТО, с которой русские должны будут и мирится и ее уважать", - как авианосец из США неудачно "сигнал" России отправил

Несколько дней назад в иностранных СМИ широко обсуждалась тема похода авианосца США USS Gerald R к берегам Норвегии.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Авианосец Дональд Кук им в урок не пошёл???
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19 час.
Секушин Леонид
Авианосец &quot;Дональд Кук&quot;? Чё курим? Он всегда эсминцем был!
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12 час.
Секушин Леонид
Хотелось бы уже хоть одним глазком взглянуть на официальные пиндосовские претензии и заявления нашего МО по этому поводу!
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12 час.

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