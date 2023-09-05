"Мощь НАТО, с которой русские должны будут и мирится и ее уважать", - как авианосец из США неудачно "сигнал" России отправил

Авианосец Дональд Кук им в урок не пошёл???

Авианосец "Дональд Кук"? Чё курим? Он всегда эсминцем был!

Секушин Леонид

Хотелось бы уже хоть одним глазком взглянуть на официальные пиндосовские претензии и заявления нашего МО по этому поводу!