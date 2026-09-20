Foreign Capital Returns To Brazil As Goldman Clients See 20% Stock Rally If Bolsonaro Defeats Socialist Brazil's tightening presidential race could drive a sharp repricing of local equities.
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