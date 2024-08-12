NYP: Трамп на выборах может заручиться поддержкой рекордного числа евреев

Бывший хозяин Белого дома, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп на ноябрьских выборах может заручиться поддержкой рекордного числа американских евреев, пишет New York Post (NYP).
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