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NYP: Трамп на выборах может заручиться поддержкой рекордного числа евреев

NYP: Трамп на выборах может заручиться поддержкой рекордного числа евреев

Бывший хозяин Белого дома, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп на ноябрьских выборах может заручиться поддержкой рекордного числа американских евреев, пишет New York Post (NYP).

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