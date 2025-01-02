Екатерина Панфилова Доступность стоматологических услуг рискует обновить все возможные антирекорды – без зубов скоро останутся не только взрослые, но и дети.
Дети скоро останутся без зубов: Власти разводят руками – помочь не можем
Комментарии
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Алекс Архипов
Медицина вся отдыхает на лопатках.
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12 час.
Ингерман Ланская
ИШШО КАК!!! детская смертность в России, в сравнении с сесерской, уменьшилась в 10 раз. Средняя продолжительность жизни увеличилась на 5 лет, чем в совке. в совдепии было 25 млн.пенсов - мёрли как мужи от дуста... в России живёт ок. 50 млн. пенсионеров и помирать что-то не торопятся.... в Россию из-за бугра едёт лечится всё больше людей - в совдепию за лечением НИКТО не ломился, зато для ген.секов выписывали врачей за далары, а савейский пипл и пургеном с клизьмам обходился...
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11 час.
Ингерман Ланская
а какая в совдепии была стоматология? испанские инквизиторы позавидовали б!! почти всё население совка было с гнилыми зубами и со стальными коронками.... поход к савейскаму стоматологу, как к берию в нквдешку.. Ноне даже малые дети не боятся стоматолога - с улыбками выходят от врача!
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11 час.
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