Дети скоро останутся без зубов: Власти разводят руками – помочь не можем

Ингерман Ланская

ИШШО КАК!!! детская смертность в России, в сравнении с сесерской, уменьшилась в 10 раз. Средняя продолжительность жизни увеличилась на 5 лет, чем в совке. в совдепии было 25 млн.пенсов - мёрли как мужи от дуста... в России живёт ок. 50 млн. пенсионеров и помирать что-то не торопятся.... в Россию из-за бугра едёт лечится всё больше людей - в совдепию за лечением НИКТО не ломился, зато для ген.секов выписывали врачей за далары, а савейский пипл и пургеном с клизьмам обходился...