«Кринж» и «изи»: молодежный сленг раздражает россиян больше всего

В опросе приняли участие 1 272 жителя различных регионов России, сообщает корреспондент УтроNews. Согласно результатам исследования, лидером среди самых раздражающих речевых явлений стал молодежный сленг.
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