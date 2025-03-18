Казахстан продвигает транспортные проекты для увеличения грузопотоков

Алматы, 17 марта /Синьхуа/ -- В 2025 году Казахстан завершит строительство ключевых железнодорожных объектов, что увеличит пропускную способность и ускорит грузоперевозки, сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан в понедельник.
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