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Яковлев о буллите шведам на Олимпиаде: «Сейчас больше мурашек. А тогда ты в игре, не было волнения»

Егор Яковлев рассказал, что чувствовал, реализовав буллит в полуфинале Олимпиады-2022. Сборная России в той игре одолела Швецию (2:1 Б) и вышла в финал.

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