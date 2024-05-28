Гүзәл Уразова кабат Мәскәүгә хастаханәгә барган😱 ТУЛЫРАК: https://intertat.tatar/news/guzal-urazova-kabat-maskauga-xastaxanaga-bargan-5866421.
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Гүзәл Уразова кабат Мәскәүгә хастаханәгә барган😱 ТУЛЫРАК: https://intertat.tatar/news/guzal-urazova-kabat-maskauga-xastaxanaga-bargan-5866421.