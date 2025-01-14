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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    нееее....постоянное. Они у этого жмура - ПОТОЯННО отбитые.Война НАТО против...
  • Leon Dan
    Что-то автор главнгго не увидел: нападение на территорию члена НАТО. Россия пока ни на кого из них не нападала. Несмо...Война НАТО против...
  • Семен Демин
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Война НАТО против России. Капкан захлопнулся

Война НАТО против России. Капкан захлопнулся

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Практически каждый слышал о "страшной пятой статье НАТО", которая говорит о том, что "Нападение на одного из членов НАТО рассматривается, как нападение на всех членов НАТО".

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Комментарии
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Семен Демин
Разве Ирак нападал на страну Нато?
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12 час.
LD
Leon Dan
Что-то автор главнгго не увидел: нападение на территорию члена НАТО. Россия пока ни на кого из них не нападала. Несмотря на словоблудие косолапого и еще некоторых не в меру горячих.
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11 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
нееее....постоянное. Они у этого жмура - ПОТОЯННО отбитые.
Ответить
9 час.

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