Пушилин анонсировал строительство нового аэропорта в Донецке

Сергей Храмов

Не надо бежать впереди Украиско - Натовского паравоза со строительством аэропота в Донецке.Наш Президент правильно сказал, что войска бандеровцев будет отведены на то расстояние, на которое не достанут с территории Украины натовские ракеты. Только после это можно что то стоить с гарантией, что завтра прилетят натовские ракеты и то что пострили уничтожит. РВСН