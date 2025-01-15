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Пушилин анонсировал строительство нового аэропорта в Донецке

Пушилин анонсировал строительство нового аэропорта в Донецке

В Донецке в 2025 году начнётся подготовка к строительству нового аэропорта на месте разрушенного ВСУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Не надо бежать впереди Украиско - Натовского паравоза со строительством аэропота в Донецке.Наш Президент правильно сказал, что войска бандеровцев будет отведены на то расстояние, на которое не достанут с территории Украины натовские ракеты. Только после это можно что то стоить с гарантией, что завтра прилетят натовские ракеты и то что пострили уничтожит. РВСН
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1 д.
СХ
Сергей Храмов
у Пушилина есть деньги на эту авантюру со строителством аэропорта в Донеце, который обстреливают ракетами Нато?
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1 д.

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