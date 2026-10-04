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В Москве у подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери нашли схрон оружия

Схрон с оружием обнаружен в гараже у подозреваемого в убийстве сожительницы и ее дочери в Москве. Об этом 4 октября сообщили в Следственном комитете России.

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