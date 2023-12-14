Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Медики следят за состоянием пациентов не только на приемах, но и в динамике Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что проект проактивного диспансерного наблюдения жителей столицы с хронической сердечной недостаточностью будет продлен на 2024 год.