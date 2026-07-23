Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

Vogue: культовые французские туфли 70-х вернутся в моду этой осенью

Vogue: культовые французские туфли 70-х вернутся в моду этой осенью

Легендарные туфли Repetto Zizi, созданные для джазовых танцев, снова в центре внимания.Согласно прогнозам модного издания Vogue, грядущей осенью на улицах мировых столиц вновь появятся французские танцевальные туфли – обувь, ставшая культовой в 1970-х годах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии