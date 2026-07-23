Vogue: культовые французские туфли 70-х вернутся в моду этой осенью

Легендарные туфли Repetto Zizi, созданные для джазовых танцев, снова в центре внимания.Согласно прогнозам модного издания Vogue, грядущей осенью на улицах мировых столиц вновь появятся французские танцевальные туфли – обувь, ставшая культовой в 1970-х годах.
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