Путину передали письмо матери погибшего Героя России Дьяконова

Президенту России Владимиру Путину передали письмо матери погибшего Героя России Эдуарда Дьяконова. Это произошло во время посещения Иркутского авиационного завода, где глава государства ознакомился с производством российского пассажирского самолета МС-21.
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