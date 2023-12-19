Сакральное время от Коляды до Святого Николая. Время рождения бога Солнца и младенца Христа

Сегодня мы задумываемся не только о будущем, но и о нашем прошлом, о нашей сакральной традиции. О прошлом, что не истощилось, но живет в сути и сущности нашего народа, ибо понимание прошлого определяет наше будущее и самостоятельное осознание себя в этом сложном мире.