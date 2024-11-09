Общественники Словакии призвали народ Грузии встать на сторону оппозиции

Обращение в адрес грузинского народа опубликовали 110 общественных деятелей Словакии, в нем содержится призыв к расследованию результатов парламентских выборов при помощи институтов ЕС, 8 ноября сообщает издание Netgazeti.
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