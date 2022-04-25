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Biostar представила майнинговую ферму на базе восьми Radeon RX 6600 с производительностью 248 Мхеш/с

Biostar представила майнинговую ферму на базе восьми Radeon RX 6600 с производительностью 248 Мхеш/с

Компания Biostar представила майнинговую ферму iMiner 660MX8D2, в основе которой используются восемь графических ускорителей Radeon RX 6600 на архитектуре RDNA 2.

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