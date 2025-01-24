В Петербурге показатель обработки отходов подскочил на 20 процентов

За год В Петербурге на заседании профильной комиссии по экологии и природопользованию в парламенте при участии вице-губернатора Алексея Корабельникова подвели итоги работы в природоохранной отрасли за минувший год.
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