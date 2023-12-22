Сотрудники полиции и ветераны провели профориентационное мероприятие для школьников в Приморском крае

Чтобы помочь будущим выпускникам определиться с выбором профессии и подготовиться к поступлению в профильные высшие учебные заведения, сотрудники отдела МВД России по Черниговскому району провели профориентационное мероприятие для школьников.
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