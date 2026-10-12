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Аргументы и Факты

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Эндокринолог Девицкая предупредила о вреде жирных мясных бульонов

Эндокринолог Девицкая предупредила о вреде жирных мясных бульонов

Врач-эндокринолог и нутрициолог Екатерина Девицкая рассказала ИА PrimaMedia, что регулярное употребление наваристых мясных бульонов с большим количеством животного жира может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствовать набору лишнего веса.

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