Ликсутов: более 4,5 тысячи столичных компаний предлагают стажировки учащимся

Москва — крупнейший научно-производственный центр с развитой промышленностью. В столице работает более 3,5 тысячи предприятий, многие из которых предлагают учащимся вузов и колледжей стажировки и практики.
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