Сырский признал превосходство русской армии в вооружении и личном составе

Главком ВСУ Александр Сырский пожаловался телеканалу CNN на полное превосходство ВС России.По сравнению с вооруженными силами Украины армия России обладает абсолютным преимуществом в вооружении, авиации, бронетехнике, боеприпасах и личном составе.
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