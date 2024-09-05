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Сырский признал превосходство русской армии в вооружении и личном составе

Сырский признал превосходство русской армии в вооружении и личном составе

Главком ВСУ Александр Сырский пожаловался телеканалу CNN на полное превосходство ВС России.По сравнению с вооруженными силами Украины армия России обладает абсолютным преимуществом в вооружении, авиации, бронетехнике, боеприпасах и личном составе.

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