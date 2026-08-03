Кевин Уорш рассматривает сокращение числа заседаний ФРС США по ставкам

Кевин Уорш, председатель Федеральной резервной системы США (ФРС), обдумывает возможность сократить количество регулярных заседаний, на которых центробанк принимает решения по процентным ставкам, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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